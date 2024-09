Bimbo ucciso da porta di calcio in Sardegna, disposta autopsia

SASSARI, 15 SET - Sarà assegnato domani l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni travolto e ucciso ieri sera dal crollo di una porta da calcio, mentre giocava con gli amichetti in un campo sportivo alla periferia di Ozieri. La Procura di Sassari ha messo sotto sequestro il campo sportivo "Meledina" nella frazione San Nicola, e stamattina i carabinieri della Compagnia di Ozieri, guidati dal maggiore Gabriele Tronca, hanno portato via la porta crollata che sarà sottoposta ad accertamenti per cercare di capire che hanno causato il cedimento dei pali. Sul posto sono arrivati il 118 e le forze dell'ordine. I medici per oltre un'ora hanno cercato di tenere in vita Gioele, ma ogni manovra è stata vana.