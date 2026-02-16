Bimbo trapiantato, ore di attesa al Monaldi per il nuovo parere medico

NAPOLI, 16 FEB - Ore di attesa all'ospedale Monaldi di Napoli dove in giornata l'équipe multidisciplinare si riunirà per una nuova valutazione sulla possibilità di sottoporre il piccolo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato a una ulteriore operazione con un organo nuovo. Dal Monaldi nei giorni scorsi è trapelato ottimismo sull'argomento tanto che il bimbo è ancora nella lista trapianti e in attesa di un cuore nuovo. Ottimismo su cui si è abbattuta come una doccia gelata la consulenza fornita dal Bambin Gesù che ha evidenziato un quadro critico incompatibile con la speranza di poter impiantare un cuore nuovo nel bambino. "Spero sempre che quei medici si sbaglino - ha detto ieri Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo - e che si possa trovare presto un cuore nuovo per mio figlio. Chiedo aiuto a tutti, anche al Papa". Se la valutazione dell'equipe fosse negativa, adeguandosi al parere dell'ospedale romano, la speranza di una nuova vita per il piccolo sarebbe affidata solo a un miglioramento del quadro clinico che, allo stato, appare come un'eventualità remota.