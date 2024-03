Bimbo iperattivo torna a scuola, era stato sospeso 21 giorni

Gli alunni all'ingresso dell'istituto comprensivo di Genneruxi a Cagliari , 11 settembre 2023. Un piccolo gruppo di bambini delle elementari di via Stoccolma a Cagliari, accompagnato dai genitori, vuole entrare a scuola. Ma il cancello si chiude davanti ai loro occhi. È successo questa mattina all'ingresso dell'istituto comprensivo di Genneruxi: le famiglie sanno benissimo che non si può entrare nel cantiere della scuola chiusa, al centro delle polemiche, anche politiche, nei giorni scorsi con tanto di tentativo di far montare delle tende della Protezione civile. Ma chiedono di fare lezione perché nel plesso accanto, quello che ospita la scuola media - spiegano - ci sarebbero otto aule libere. ANSA/Stefano Ambu