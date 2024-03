Bimbo iperattivo sospeso: Valditara dispone ispezione

ROMA, 06 MAR - Su disposizione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara l'ufficio scolastico regionale ha già disposto un'ispezione per comprendere come mai il decreto del Tar del Lazio, che disponeva il rientro a scuola dell'alunno iperattivo di sei anni sospeso, non è stato attuato e rispettato dall'Istituto di Ladispoli. E' quanto apprende l'ANSA da fonti ministeriali qualificate.