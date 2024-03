Bimbo ferito da un petardo a Bari, denunciato ultrà Sampdoria

GENOVA, 18 MAR - È stato individuato e denunciato il tifoso che due giorni fa ha lanciato un petardo ferendo un bimbo di 8 anni nel corso della partita tra Bari e Sampdoria. Si tratta di un tifoso blucerchiato di 33 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Matteo Carpi, è stato denunciato per violazione delle norme sullo stadio in materia di materiale esplosivo. La polizia, questa mattina, si è presentata alla porta della sua abitazione a Genova e lo ha portato in questura. L'episodio è successo durante il primo tempo della gara di calcio valida per la 30esima giornata del campionato di serie B. Subito soccorso, il bambino è stato trasportato al Policlinico di Bari dove gli sono state riscontrate escoriazioni alle gambe.