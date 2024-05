Bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano ad Arezzo, è grave

AREZZO, 20 MAG - Un bimbo di 4 anni e mezzo è sfuggito alla vigilanza della madre che stava allattando il fratellino ed è caduto dal terzo piano dell'abitazione dove abita con la famiglia. E' accaduto nel pomeriggio ad Arezzo, nel rione popolare di Saione. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, la donna, originaria del Bangladesh, stava allattando il bimbo più piccolo. In casa non c'era il padre ma gli zii dei bambini. Il bimbo di 4 anni stava giocando in terrazza, pare vicino alla madre, quando avrebbe all'improvviso scavalcato la ringhiera, cadendo dal terzo piano. E' stato portato in elicottero al Meyer in codice d'urgenza rosso.