Bimbo di 4 anni cade dalla finestra, grave

CASARSA, 14 MAR - Un bambino di 4 anni è caduto da una finestra della propria abitazione, posta a circa tre metri di altezza. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 a Casarsa della Delizia (Pordenone). Nell'urto il bimbo ha riportato un importante trauma cranico. Sul posto è intervenuta l'equipe medica specializzata dell'elicottero sanitario Fvg, che ha trasportato il piccolo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per ricostruire nei dettagli l'accaduto.