Bimbo autistico allontanato, oggi incontro tra madre e ispettori

NAPOLI, 25 MAR - Si terrà stamattina, negli uffici del provveditorato degli Studi di Napoli, l'incontro tra Patrizia, la mamma del bimbo autistico allontanato dalla preside nel corso di un incontro sul bullismo in una scuola di Afragola (Napoli), e gli ispettori delegati dal ministero dell'Istruzione per fare luce sulla vicenda. A loro fornirà la spiegazioni circa l'accaduto, peraltro documentato in un video diventato virale sul web. Si tratta dello stesso video che, ieri, in una denuncia presentata con il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani, Patrizia ha chiesto di acquisire alla Procura di Napoli Nord affinchè venga accertato se la dirigente scolastica abbia abusato dei mezzi di correzione o di disciplina ai danni del figlio undicenne. "Anziché adottare un approccio inclusivo e sensibile, - scrivono Patrizia e il suo avvocato nell'esposto - come avvicinarsi a lui con gentilezza e cercare di capire le sue esigenze... ha puntato il dito contro mio figlio... nel silenzio generale dei presenti, tra cui anche coloro che quel giorno erano lì per spiegare agli studenti cosa fosse il bullismo".