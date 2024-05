Bimbo assalito da pitbull a Palazzolo, procura apre un'inchiesta

VERCELLI, 18 MAG - La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità sulla morte del piccolo Michele, il neonato di cinque mesi azzannato nel tardo pomeriggio di ieri, mentre era accudito dalla nonna nel cortile di un'abitazione di Palazzolo (Vercelli). Il bambino era stato improvvisamente assalito dal cane di proprietà dei genitori, in quel momento fuori casa, che lo ha aggredito più volte nella parte posteriore del collo e sul cranio. Gli inquirenti che indagano sull'accaduto hanno disposto il sequestro del cane, Nerone, un pitbull di otto anni, per motivi di sicurezza e per verificare un'eventuale indole pericolosa. Ora si trova in un canile della zona. Le indagini dei magistrati sono indirizzate anche sull'accertamento di eventuali negligenze da parte dei proprietari del cane. Ieri sera sarebbero stati portati via dall'abitazione di via Marconi altri due cani di proprietà della famiglia. Erano stati gli stessi genitori, una volta rientrati in casa, a lanciare l'allarme e a portare il figlio in fin di vita verso l'elisoccorso, atterrato nel campo sportivo del paese per un tentativo estremo di salvare il bebè.