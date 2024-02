Bimba giù da balcone, chiesta conferma ergastolo per imputato

Bambina cade dal quarto piano in via Milano a Torino, 14 gennaio 2022. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina Margherita in condizioni disperate, nella notte i sanitari hanno tentato un delicato intervento neurologico, la piccola Fatima non ha retto al grave trauma cranico riportato nella caduta. Sull'incidente indaga la Squadra Mobile della Questura, che ha ascoltato la madre, il convivente della donna e un vicino di casa. Non è ancora chiaro se al momento dell'incidente la bimba fosse sola in casa col convivente della madre o ci fosse anche quest'ultima. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO