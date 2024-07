Bimba di sei mesi ingerisce marijuana, ricoverata nel Napoletano

NAPOLI, 28 LUG - Una bimba di 6 mesi, residente a Caivano, è stata ricoverata in codice giallo nell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dopo aver ingerito assunto sostanza stupefacente. I Carabinieri della locale compagnia, dopo essere intervenuti nell'ospedale, hanno perquisito l'abitazione della piccola dove verosimilmente aveva ingerito piccole quantità di marijuana. I Carabinieri hanno trovato e sequestrato un grammo di stupefacente. La bimba non è in pericolo di vita. La posizione dei genitori è al vaglio, avvisati i servizi sociali del Comune.