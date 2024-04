Biden teme che Netanyahu voglia trascinare gli Usa nel conflitto

NEW YORK, 13 APR - Il presidente americano Joe Biden ha espresso privatamente il timore che il premier israeliano Benjamin Netanyahu stia cercando di trascinare di più gli Stati Uniti in un conflitto. Lo riporta la Nbc citando alcune fonti, secondo le quali c'è preoccupazione fra i funzionari americani sulla possibilità che Israele risponda rapidamente agli attacchi dell'Iran senza pensare alle potenziali conseguenze. Il Canada condanna l'attacco di Teheran, che dimostra come il "regime israeliano ignora la pace e la stabilità nell'area". Lo afferma il premier Justin Trudeau. "Siamo a fianco di Israele. Dopo aver sostenuto l'attacco di Hamas del 7 ottobre, le ultime azioni del regime iraniano destabilizzeranno ulteriormente la regione e renderanno la pace più difficile", osserva Trudeau.