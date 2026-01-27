Biden, non siamo una nazione che uccide i propri cittadini per strada

WASHINGTON, 27 GEN - Joe Biden si unisce a Barack Obama e a Bill Clinton nel condannare la brutalità dell'Ice a Minneapolis. "Ciò che si è verificato a Minneapolis nell'ultimo mese - scrive su X - tradisce i nostri valori più fondamentali come americani. Non siamo una nazione che abbatte a colpi d'arma da fuoco i propri cittadini per strada. Non siamo una nazione che permette che i propri cittadini vengano brutalizzati per aver esercitato i loro diritti costituzionali. Non siamo una nazione che calpesta il Quarto Emendamento e tollera che i nostri vicini vengano terrorizzati".