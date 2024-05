Biden assegna la medaglia della libertà a Pelosi e Al Gore

NEW YORK, 03 MAG - Michael Bloomberg, Nancy Pelosi e Al Gore riceveranno da Joe Biden la medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile americana, e la medaglia d'oro del Congresso. Lo ha reso noto la Casa Bianca. L'ex sindaco di New York, l'ex speaker della Camera e l'ex vicepresidente degli Usa fanno parte di un gruppo di 19 persone scelte da Biden per essere riconosciute per il loro contributo speciale alla sicurezza, agli interessi nazionali del paese, alla pace nel mondo e alla cultura. Fra i 19 scelti ci sono anche Opal Lee e Judy Shepard. Lee è un'attivista e insegnante in pensione che si è battuta per il riconoscimento di Juneteenth - la giornata dell'Emancipazione in cui si commemora la liberazione degli schiavi afroamericani - come festa federale in Usa. Judy Shepard è invece madre di Matthew Shepard, rapito nel 1998 e barbaramente ucciso in Colorado per la sua omosessualità.