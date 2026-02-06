Giornale di Brescia
Bicchielli, 'in Italia abbiano 636 mila frane'

NISCEMI, 06 FEB - "Non c'è solo Niscemi, in Italia abbiamo 636 mila frane e il 94,5 per cento dei comuni è a rischio idrogeologico". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, Pino Bicchielli, arrivato a Niscemi (Caltanissetta), per incontrare il sindaco e le autorità di protezione civile attive a seguito della frana. "Cercheremo di capire se da Niscemi si potrà imparare qualcosa da replicare in altri territori - ha aggiunto davanti al municipio - vogliamo individuare dove si inceppa la macchina amministrativa". "La procura farà il proprio lavoro - ha detto - se ci saranno problemi anche noi chiederemo di acquisire gli atti ma la commissione farà un lavoro per capire come dare un supporto parlamentare e legislativo a un sistema che troppe volte si blocca a causa di troppa burocrazia". Bicchielli ha aggiunto: "Il governo ha subito messo a disposizione primissimi stanziamenti. Ce ne saranno altri, le risorse ci sono. La frana è ancora in corso. Dobbiamo mettere a sistema tutto, capire come spendere. Soprattutto, dobbiamo mettere in campo strumenti per velocizzare tutti gli iter. Il governo ha la massima attenzione. Dobbiamo evitare qualsiasi duplicazione di competenze".

Argomenti
NISCEMI

