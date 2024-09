Bibbiano, pm 'incostituzionale lo stop all'abuso di ufficio'

BOLOGNA, 09 SET - Nel processo in corso sui presunti affidi illeciti in val d'Enza, imputato anche l'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (Pd), la Procura di Reggio Emilia ha presentato al tribunale un'istanza dove solleva questione di legittimità costituzionale della norma che da agosto ha abrogato il reato di abuso di ufficio. La contrarietà riguarda gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione. I giudici reggiani si pronunceranno probabilmente nella prossima udienza. Oltre a Carletti, rispondono di abuso di ufficio anche altri imputati, in un processo a 17 persone, nato da un'inchiesta che nel 2019 provocò innumerevoli polemiche politiche.