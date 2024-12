Bernini inaugura il Polo Universitario a Caivano

NAPOLI, 20 DIC - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inaugurato a Caivano (Napoli) il nuovo Polo Universitario. Questa mattina la cerimonia di apertura dell'anno accademico dei due nuovi corsi di laurea che saranno ospitati all'interno della struttura: Scienze Motorie dell'Università 'Parthenope' e Scienze Infermieristiche dell'Università 'Luigi Vanvitelli'. "Ho sempre detto che il Governo è a Caivano per rimanerci e oggi lo dimostriamo con i fatti - ha sottolineato la Bernini -. L'impegno è mantenuto. Questa giornata è un simbolo di rinascita. Lo studio, la formazione, la cultura e l'arte sono le chiavi di riscatto per il futuro. E l'università, con la sua missione di riqualificazione e crescita sociale, oggi si fa ponte verso un domani più giusto, più forte e pieno di opportunità per tutti". La struttura ospiterà poi laboratori di restauro artistico e progetti culturali e artistici per la messa in sicurezza di opere d'arte da sviluppare sul territorio di Caivano a cura dell'ateneo 'Suor Orsola Benincasa' e dell''Accademia di Belle Arti' di Napoli. L'Università 'Federico II' ha avviato l'iter per predisporre un Urban regeneration factory presso il 'complesso dell'ex macello'. Il MUR ha stanziato, attraverso il cosiddetto decreto Caivano, la somma complessiva di 6 milioni di euro: un milione per realizzare azioni di orientamento e cinque per la riqualificazione di immobili da destinare ad attività accademiche. Il lavoro per l'individuazione degli spazi in cui realizzare il nuovo Polo Universitario è stato realizzato con la collaborazione della struttura commissariale di Governo.