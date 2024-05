Bernini in Vaticano, stretta collaborazione tra Mur e Santa Sede

ROMA, 13 MAG - Questa mattina il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, è stata ricevuta, in udienza speciale, da Papa Francesco in occasione del 140esimo anno della Fondazione della Scuola Vaticana di Paleografia, diplomatica e archivistica e del 90esimo anno dalla nascita della Scuola Vaticana di Biblioteconomia. Nel corso della visita in Vaticano - riferisce il ministero dell'Università e della Ricerca - è stato ricordato il proficuo rapporto tra le Istituzioni della formazione superiore dei due Paesi ed è stata evidenziata la volontà di proseguire e rafforzare la collaborazione interuniversitaria. La visita si iscrive nel quadro dei rapporti tra Italia e Santa Sede, intensificatisi nel quarantesimo anniversario del nuovo Concordato del 1984, sui temi della formazione che hanno portato alla attesa firma, lo scorso febbraio, del decreto ministeriale che semplifica le procedure di comparazione tra i titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche della Santa Sede in Italia e da quelle italiane. "Il Santo Padre ci ha ricordato le 'decisive ed epocali' sfide culturali che abbiamo di fronte. I grandi temi legati alla globalizzazione, al rischio dell'appiattimento e della svalutazione delle conoscenze; il rapporto sempre più complesso con le tecnologie. Ringrazio Papa Francesco per il messaggio che ci ha voluto consegnare sul 'bisogno di includere e non escludere mai nessuno dalle fonti della conoscenza'. Parole sagge di cui fare tesoro", ha detto il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.