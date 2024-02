Bernini firma decreto per test Medicina, verso riforma dal 2025

ROMA, 23 FEB - Due sessioni - 28 maggio e 30 luglio -, con possibilità per i candidati di partecipare ad entrambe. Svolgimento in presenza e prova in formato cartaceo, composta da 60 domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica composta da almeno 7.000 quesiti. Procedura di iscrizione alle prove e successiva fase di inserimento in graduatoria nazionale esclusivamente in modalità on line. Questi i contenuti più rilevanti del decreto ministeriale che definisce le modalità delle prove di ammissione ai corsi laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria firmato oggi dal ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Il ministero sta lavorando a una riforma organica, così da superare, già dall'anno accademico 2025/2026, il sistema dei quiz.