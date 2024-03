Bernini contatta capo polizia per interventi in atenei

ROMA, 26 MAR - Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini a quanto apprende l'ANSA, ha contattato telefonicamente il capo della Polizia, Vittorio Pisani con il quale si confronterà nei prossimi giorni. Al centro del colloquio, la situazione all'interno degli atenei. L'incontro con Pisani servirà sia per fare una ricognizione sul livello di allarme raggiunto nelle università sia per una valutazione sui modi più opportuni per intervenire allo scopo di coniugare libertà e sicurezza all'interno degli atenei. Nè lassismo, nè militarizzazione: questo è l'approccio che si registra davanti al crescendo di episodi di violenza nelle università.