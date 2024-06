Bernardini De Pace, 'Giambruno scherzava, ora fa causa'

MILANO, 27 GIU - Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, ha fatto causa per diffamazione a diversi giornalisti, circa una ventina, per averlo attaccato dicendo "cose tremende di lui come padre, compagno e uomo" dopo il video di Striscia La Notizia sui suoi scambi con colleghe e colleghi durante il programma 'Diario del giorno'. "Giambruno aveva organizzato con tutti i colleghi e colleghe di Diario del giorno uno scherzo: voleva rappresentare il padrone sessuomane e il suo comportamento, erano tutti d'accordo, e per questo ora partiranno le cause. Non posso andare contro Striscia La Notizia perché è un programma di satira" ha spiegato la sua legale Annamaria Bernardini de Pace. Secondo l'avvocato, Giambruno non ha avuto comportamenti impropri con le colleghe, come sembrava si evincesse dal fuori onda. "Erano tutti d'accordo - ha raccontato alla presentazione del libro di Roberto Alessi 'Tentazioni e Castighi' - niente e nessuno, soprattutto nessuna donna, si è scandalizzato, nessuno ha fatto denuncia, toccava, alludeva, faceva, eccetera. Era tutto uno scherzo". Lo scherzo, "era palese" e anche se Meloni ha 'chiuso' la relazione con un annuncio social, per Annamaria Bernardini de Pace, che ha confermato la notizia contattata dall'ANSA, "Giorgia e Giambruno sono stati geniali perché così hanno chiuso la bocca a tutti. Lui sparendo dallo schermo e lei facendolo sparire da casa, tutto fatto per la ragion di Stato che doveva valere sulle ragioni personali. Un motivo in più per ammirare sia lei, sia lui". Ma quindi i due non si sono lasciati? "Io non lo so, ma lo spero vivamente, perché lui è molto innamorato di lei" ha risposto l'avvocato.