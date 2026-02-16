Giornale di Brescia
Berlino, 'la Francia spende troppo poco per la Difesa'

BERLINO, 16 FEB - Chiunque parli di sovranità europea "deve agire di conseguenza nel proprio Paese. Purtroppo, gli sforzi nella Repubblica francese sono stati finora insufficienti per raggiungere" l'obiettivo del 5% del Pil per la difesa. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul alla radio Deutschlandfunk, aggiungendo che "anche la Francia è quindi chiamata a fare ciò che stiamo facendo qui: creare capacità di investimento attraverso difficili discussioni, attuare alcune misure di austerità nel settore sociale e risparmiare anche in altri settori. E, soprattutto, garantire le capacità di difesa dell'Europa".

