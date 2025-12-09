Benessere femminile, per le studentesse UniFg distributori di assorbenti gratis

FOGGIA, 09 DIC - Quindici distributori gratuiti di assorbenti saranno installati in tutte le sedi dipartimentali dell'Università di Foggia. È un'iniziativa promossa dal Cug (comitato unico di garanzia) dell'ateneo per la tutela del benessere femminile e la promozione della parità di genere. I prodotti, realizzati in Italia, rispondono a criteri di sostenibilità ambientale e responsabilità lungo l'intero ciclo produttivo. "È una delle pochissime università in Italia ad adottare questo sistema che offriamo gratuitamente alle nostre studentesse che ne avessero bisogno - sottolinea la presidente del Cug Luigia Trabace - È una fase sperimentale che durerà un anno e che, se sarà accolto positivamente, diventerà strutturale nella nostra università". La prorettrice vicaria Donatella Curtotti ha spiegato che si tratta di un progetto innovativo grazie al quale "tutto ciò di cui le nostre studentesse hanno bisogno per la loro femminilità dal punto di vista dell'igiene" sarà messo loro a disposizione. "I nostri distributori - ha aggiunto - sono un modo per far sentire a casa e a proprio agio le studentesse che vivono i nostri dipartimenti". L'iniziativa, nella fase di lancio, sarà supportata da Ipercoop, che donerà la prima fornitura di 1.000 assorbenti compostabili.