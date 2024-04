'Basta morti e nuova impresa', mobilitazione lavoratori a Genova

GENOVA, 11 APR - 'Basta morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per nuovo modello sociale di impresa'. Sono le parole d'ordine della mobilitazione dei lavoratori di tutti i settori privati di Cgil e Uil che ha dato vita a un corteo con centinaia di persone per le strade di Genova. I lavoratori si sono ritrovati davanti alla Prefettura dove sono stati esplosi petardi e accesi decine di fumogeni e poi hanno fatto un corteo per le strade del centro. Una manifestazione che diventa ancora più attuale dopo la tragedia di Suviana nella centrale idroelettrica di Enel Green Power dove lavoravano i subappalto molti dei morti e dei feriti, alcuni legati a una ditta con la sede legale a Mele, nel genovese.