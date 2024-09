Barry Callebaut: Borghi, Urso disponibile a tavolo ministeriale

VERBANIA, 06 SET - "Ho avuto una telefonata con il ministro delle attività produttive, Adolfo Urso, al quale ho rappresentato la gravità di questa situazione e mi ha manifestato la disponibilità ad aprire un tavolo di crisi ministeriale, qualora le istituzioni locali e il territorio lo richiedano". Così Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, stamattina a Verbania dov'è in programma un corteo dei lavoratori di Barry Callebaut, la società, che ieri ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Intra entro il primo trimestre del 2025. "Ritengo che l'apertura di un tavolo ministeriale sia indispensabile per due questioni - ha aggiunto Borghi -. La prima è per prendere immediatamente tempo e capire il motivo per il quale tutto questo sta accadendo: dalle prime sensazioni raccolte si ha l'impressione che a livello territoriale non ci sia, da parte dell'azienda, chi è in grado di fornire questo tipo di delucidazione. Il secondo è che con l'intervento diretto del governo l'azienda è obbligata a mandare chi ha delle responsabilità, e a quel punto si comprenderà qual è la motivazione vera e reale che ha portato a questo tipo di comunicazione. Borghi, che ha annunciato anche che presenterà una interrogazione parlamentare sulla vicenda, ha parlato di "un grave danno per l'economia non solo di questo territorio ma dell'intero nord d'Italia" e di "ripercussioni dal punto di vista della forniture e delle subforniture anche su altri stabilimenti".