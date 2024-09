Bandecchi dopo conclusione indagini, è splendida giornata

TERNI, 17 SET - "E' una splendida giornata": Stefano Bandecchi, commenta così, con l'ANSA, l'avviso di conclusione delle indagini che gli è stato notificato dalla Procura di Roma riguardo a una presunta evasione da circa 20 milioni di euro da parte dell'università Niccolò Cusano. Secondo l'accusa avrebbe sottratto la somma dal versamento dell'aliquota Ires, facendo risultare alcune sue aziende - tra cui la Ternana Calcio, ceduta da alcuni mesi - strumentali alle attività accademiche dell'Ateneo telematico. "Finalmente il pubblico ministero ha chiuso le indagini che sono oggettivamente finite oltre un anno fa" ha detto Bandecchi. "Oltretutto - ha aggiunto - per far sì che ci fosse la chiusura delle indagini, ho dovuto fare una forzatura non arrivando a nessun compromesso con l'Agenzia delle Entrate, perché ritengo di avere ragione. E quindi il pm è stato obbligato a procedere. Sono quindi felice, finalmente, di poter cominciare a parlare anche io, che non sono mai stato interrogato né dalla guardia di finanza né dal pm, e di poter dire la mia verità ad un giudice terzo che sono convinto capirà le mie ragioni. Quindi oggi è una splendida giornata".