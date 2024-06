Banda del cacciavite, ancora anziani rapinati in casa a Roma

ROMA, 13 GIU - Una coppia di anziani di 81 e 71 anni è stata rapinata in casa martedì sera in viale Appio Claudio a Roma. Un gruppo di 4/5 rapinatori, con volto coperto e guanti, è entrato in casa da una finestra e li ha minacciati con un cacciavite. I coniugi sono stati chiusi in una stanza. I ladri sono scappati da una finestra con un orologio del valore di 600 euro e 1000 euro in contanti. Sulla vicenda indaga la polizia. La stessa sera era stata messa a segno, sempre da una banda armata di cacciavite, un'altra rapina in via Antonio Gallonio nella zona di piazza Bologna. Il malviventi sono entrati nell'appartamento forzando una porta finestra. In casa c'era una coppia di 82 e 79 anni con il figlio. Hanno aggredito e minacciato con il cacciavite il proprietario facendosi aprire la cassaforte. Sono scappati con un bottino di circa 300mila euro tra contanti e gioielli. Da chiarire se ci siano collegamenti tra i due colpi messi a segno nello stesso giorno con modalità molto simili.