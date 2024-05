Bambino morso dal pitbull di famiglia, non è grave

MILANO, 04 MAG - Un bambino di 10 anni è finito in ospedale, ieri sera, dopo essere stato morso dal cane di famiglia, un pitbull. Il piccolo, che si trovava in casa, in via Trasimeno, a Milano, ha riportato ferite al torace e a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Il molossoide è stato portato al canile per l'osservazione obbligatoria.