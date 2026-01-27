Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bambine di 4 e 5 anni travolte su strisce pedonali, non sono gravi

AA

CHIEVO, 27 GEN - Due bambine di 4 e 5 anni sono state investite da un'auto a Verona mentre stavano attraversando la strada assieme al fratello ed al nonno per recarsi alla scuola dell'infanzia. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30 a Chievo. Le due bimbe sono state investite da una Smart guidata da un 22enne mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali del semaforo a chiamata di via Aeroporto Berardi. I sanitari del Suem 118, accorsi sul posto, hanno trasportato con l'ambulanza una delle bambine all'ospedale di Borgo Trento, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al Pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti medici.Sul posto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale che ha sentito alcuni testimoni e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CHIEVO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario