Bambine di 4 e 5 anni travolte su strisce pedonali, non sono gravi

CHIEVO, 27 GEN - Due bambine di 4 e 5 anni sono state investite da un'auto a Verona mentre stavano attraversando la strada assieme al fratello ed al nonno per recarsi alla scuola dell'infanzia. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30 a Chievo. Le due bimbe sono state investite da una Smart guidata da un 22enne mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali del semaforo a chiamata di via Aeroporto Berardi. I sanitari del Suem 118, accorsi sul posto, hanno trasportato con l'ambulanza una delle bambine all'ospedale di Borgo Trento, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al Pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti medici.Sul posto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale che ha sentito alcuni testimoni e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.