Bambina investita e uccisa nel parcheggio dell'ospedale

ROMA, 13 AGO - Investita e uccisa da un'auto in manovra nel parcheggio davanti a un ospedale. E' la tragica fine di Esmeralda, una bambina di appena due anni, a Torino, che ha gettato nella disperazione un'intera comunità nomade e commosso tantissimi abitanti del capoluogo piemontese. Troppo estese le lesioni riportate nell'incidente: la piccola, ricoverata ieri pomeriggio in condizioni gravissime nello stesso nosocomio, il San Giovanni Bosco, e poi trasferita al Regina Margherita, specializzato nelle cure ai minori, è morta nella mattinata di oggi. Le è stato fatale il terzo arresto cardiaco, che ha reso vano il prodigarsi delle equipe mediche per salvarle la vita. Sull'investimento indaga la Polizia locale di Torino che dovrà sentire la testimonianza dell'automobilista alla guida dell'auto che ha travolto la bambina. In stato di choc, è stata a sua volta ricoverata in ospedale. E' possibile che nel parcheggio la bambina sia sfuggita al controllo della madre che si stava recando all'ospedale San Giovanni Bosco, per trovare un parente, come è stato riscostruito. L'automobilista, in un pomeriggio caldissimo e afoso, non l'avrebbe vista mentre stava eseguendo una manovra.