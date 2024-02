Bambina di 3 anni ustionata da acqua bollente, è grave

CASTIGLIONE CHIAVARESE, 18 FEB - Una bambina di tre anni è stata ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso con ustioni estese sul corpo causate dalla caduta di una pentola piena di acqua bollente. L'episodio si è verificato intorno a mezzogiorno in una frazione del Comune di Castiglione Chiavarese nella Città metropolitana di Genova, da dove i genitori hanno lanciato l'allarme. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 ed i militi della croce verde che hanno immediatamente trasferito la piccola in gravi condizioni nel principale ospedale pediatrico della Liguria.