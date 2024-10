Balneari, salvi i circoli ma escluse le attività economiche

ROMA, 28 OTT - Sono escluse dalla Bolkenstein le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgano le attività in via stabile e principale, che perseguono esclusivamente finalità sociali e ricreative a condizione che usino il demanio marittimo non per attività economiche. Lo prevede l'emendamento riformulato al decreto infrazioni che salva i circoli sportivi e approvato dalle commissioni Finanze e Giustizia della Camera.