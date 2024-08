Balneari occupano spiaggia libera a Cesenatico, denunciati

BOLOGNA, 15 AGO - Due imprenditori balneari sono stati denunciati dalla guardia costiera di Cesenatico perché avevano abusivamente allargato l'area della loro concessione occupando un pezzo di spiaggia libera con ombrelloni e lettini. Nè da notizia il Resto del Carlino di Cesena. E' successo a Cesenatico, sulla spiaggia di Ponente e a San Mauro. La spiaggia libera in questione è stata sgomberata e il tribunale di Forlì deciderà quali pene applicare. La Guardia costiera ha fatto anche altri accertamenti per contrastare l'utilizzo abusivo della spiaggia: altri due imprenditori balneari sono stati denunciati per aver fatto innovazioni abusive nel loro stabilimento, pur senza occupare altri pezzi di spiaggia. Infine sono state fatte 36 multe per occupazione abusiva di spiaggia con veicoli, sempre nella zona Ponente di Cesenatico dove molti bagnanti hanno l'abitudine di arrivare con la macchina sulla spiaggia.