Ballottaggi, domani alle 7 seggi aperti in 101 comuni

ROMA, 22 GIU - Si aprono domani alle 7.00 i seggi in 101 comuni per il secondo turno delle amministrative. Le sfide principali ai ballottaggi saranno quelle di Firenze, Bari e Perugia ma da seguire anche quelle di Campobasso e Potenza oltre a quelle di Lecce e Caltanissetta. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Domenica le urne resteranno aperte fino alle 23 per poi, lunedì, riaprire alle 7.00 e chiudere alle 15 quando partirà subito lo spoglio delle schede.