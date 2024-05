Ballottaggi a Rovereto e Laives per eleggere il sindaco

BOLZANO, 27 MAG - I cittadini di Rovereto e Laives tra due domeniche, in contemporanea con le elezioni europee, torneranno alle urne per il ballottaggio. A Rovereto, il secondo Comune più grande del Trentino, la sfida si gioca tra la sindaca reggente Giulia Robol (41%), alla guida della coalizione di Pd, Rovereto Libera, Campobase, Civici per l'autonomia e Alleanza verdi e sinistra, e Gianpiero Lui (30,6%) per Lega, Forza Italia, Patt, Progetto Rovereto e Lista Fugatti presidente. A Laives il duello sarà invece tra Claudia Furlani (31,8%) che può contare sul sostegno di Uniti per Laives, Lega e Fdi e il sindaco reggente Giovanni Seppi della Svp (29,9%). Otto Comuni in Trentino Alto Adige hanno rinnovato i Consigli comunali dopo l'ingresso dei loro sindaci nei rispettivi Consigli provinciali. A Lana è stato eletto primo cittadino Helmut Tauber, a San Martino in Passiria Domminik Alber, a Mezzolombardo Michele Dalfovo, ad Ala Stefano Gatti, a Campodenno Igor Portolan ed a Predazzo Paolo Boninsegna.