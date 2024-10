Avvistata dopo anni una tartaruga marina in mare Vietnam

HANOI, 09 OTT - Dopo anni di assenza, una tartaruga marina è stata nuovamente avvistata nella baia di Nha Trang, nel Vietnam centro-meridionale, durante un'ispezione marina di routine, come si legge su Vietnam Plus. Storicamente presenti nella baia di Nha Trang, il declino dell'ambiente marino aveva costretto le tartarughe ad andarsene. Negli ultimi anni, tuttavia, il consiglio di gestione della baia ha intrapreso una serie di azioni per la conservazione e il ripristino dell'ambiente marino, che hanno portato a una maggiore disponibilità di cibo e un habitat più adeguato, incoraggiando le tartarughe a tornare nei loro luoghi di nidificazione. Per sostenere ulteriormente il recupero delle popolazioni di tartarughe marine, il consiglio di gestione della baia ha proposto di istituire una zona di protezione a Bai Ban, area nota per la riproduzione di queste creature.