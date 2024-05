Avs scrive ai presidenti Camere, anche noi nel Copasir

ROMA, 09 MAG - Il Copasir è un organismo parlamentare importante che ha compiti delicati e decisivi ed è "un vulnus" il fatto che il gruppo di Alleanza Verde Sinistra non ne faccia parte. A sostenerlo sono i capigruppo di Avs di Senato e Camera, Peppe De Cristofaro e Luana Zanella, che hanno scritto una lettera ai presidenti delle Camere per chiedere di estendere il numero dei componenti del Comitato che, al momento, è di 5 deputati e 5 senatori di maggioranza e opposizione. Sanare il "vulnus" ora, osservano, è più urgente che mai visto che solo il Copasir sarà informato dal governo sul IX pacchetto di armi che si intende inviare in Ucraina.