Avrebbe ucciso moglie e figlia uomo morto in casolare a Perugia

PERUGIA, 10 SET - Avrebbe sparato prima alla moglie e alla figlia per poi rivolgere contro sè stesso il suo fucile da caccia e uccidersi l'uomo trovato morto in un casolare a Fratticiola Selvatica, alla periferia di Perugia. Secondo quanto risulta all'ANSA è l'ipotesi prevalente al vaglio degli investigatori che comunque stanno ancora ricostruendo quanto successo. Escluso il coinvolgimento di altre persone. Tra gli elementi che avvalorano questa ricostruzione il fatto che il fucile sia stato trovato in prossimità del cadavere dell'uomo e il posizionamento delle lesioni mortali. Il duplice femminicidio-suicidio è avvenuto nel giardino dell'abitazione in un contesto di tranquillità. Non sono infatti emersi contrasti nel nucleo familiare. La figlia aveva raggiunto da qualche giorno i genitori e quando sono state uccise le due donne erano in giardino. L'uomo - è l'ipotesi al vaglio della Procura di Perugia - avrebbe sparato improvvisamente come se avesse perso la testa. Da valutare il peso che possano avere avuto alcune difficoltà psicologiche delle quali avrebbe sofferto.