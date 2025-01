Autostrade, coda da 8 km sulla A26 per lavori

GENOVA, 04 GEN - Intorno alle 15.45, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada in direzione Gravellona Toce, Aspi registra 8 km di coda per un cantiere di lavori di ammodernamento in galleria al km 19+700, in corrispondenza del quale il traffico transita su due corsie. Code anche in A12 tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 per traffico intenso, in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio a10/A7 per traffico congestionato. Infine in A7 ci sono 5 chilometri di code tra il bivio A7/A10 e Busalla per traffico congestionato.