Autonomia: Piana, firma Mattarella dà slancio alla Liguria

GENOVA, 27 GIU - "La firma, a soli sei giorni dall'approvazione definitiva alla Camera, del Presidente della Repubblica Sergio Matterella ci dà lo slancio per proseguire i lavori sull'autonomia differenziata, certi di poter traguardare nuove opportunità per la Regione Liguria nel solco di quanto tracciato in questi anni". Lo rende noto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana a seguito della promulgazione della legge sull'Autonomia.