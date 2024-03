Autonomia in Aula il 29 aprile. Pd, inaccettabile

ROMA, 27 MAR - Il ddl sull'Autonomia differenziata andrà in Aula alla Camera per la discussione generale il 29 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. "E' una forzatura inaccettabile: c'è la volontà di strozzare il dibattito è non tenere conto delle critiche che stanno emergendo" e se verrà confermato "metteremo in campo tutte le iniziative necessarie" per contrastare il ddl, ha però detto la capogruppo a Montecitorio del Pd Chiara Braga . Il Def è previsto invece in Aula a Montecitorio dal 24 aprile.