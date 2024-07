Autonomia: A.Fontana, a sinistra speculano, facciano referendum

MILANO, 05 LUG - Il referendum contro l'autonomia "lo facciano. Come ho già cercato di dire tante volte sono delle speculazioni demagogiche fondate sul niente. Sono speculazioni di persone che vogliono mantenere il nostro Paese in uno stato arretrato che non guarda al futuro" con "un'organizzazione che non riesce a risolvere i problemi della drammatica situazione del Sud che loro vogliono mantenere". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine degli stati generali dell'intelligenza artificiale a Palazzo Lombardia, sul fatto che i leader del centrosinistra, di Cgil e Uil presenteranno in Cassazione il quesito per il referendum contro la legge sull'autonomia differenziata. "Ho letto che ci sono anche varie valutazioni. Ieri - ha aggiunto - ho letto una bella intervista del professore Guzzetta che esclude la possibilità di sottoporre la legge a referendum. Comunque staremo a vedere, vorrò leggere le motivazioni".