Auto si ribalta nel Milanese, muore un giovane, due feriti

MILANO, 28 LUG - Un ragazzi di 23 anni è morto la scorsa notte intorno alle 4 in un incidente stradale a Casorezzo, in provincia di Milano. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata più volte lungo la provinciale 149, che porta a Parabiago, ed è uscita di strada. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre altri due ragazzi che erano con lui sono rimasti feriti, uno in gravi condizioni, e sono stati portati al Policlinico di Milano e all'Humanitas di Rozzano. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano.