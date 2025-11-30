Auto si ribalta a Catania, morto 38enne e ferito figlio 14enne

CATANIA, 30 NOV - Un 38enne è morto e suo figlio, di 14 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona alta di via Palermo, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall'uomo, una Smart, si sarebbe ribaltata dopo un impatto con uno spartitraffico, andando poi a schiantarsi contro un muro. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha soccorso padre e figlio, ma l'uomo è morto durante il trasporto in ambulanza in ospedale. Il 14enne è stato medicato e ricoverato nel reparto di rianimazione nel presidio San Marco del Policlinico universitario. I rilievi e le indagini del caso sono stati affidati alla polizia locale.