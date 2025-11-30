Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna

VILLAGRANDE STRISAILI, 30 NOV - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il 118, i cui medici hanno solo potuto costatare la morte dei tre uomini.