Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna

AA

VILLAGRANDE STRISAILI, 30 NOV - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il 118, i cui medici hanno solo potuto costatare la morte dei tre uomini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VILLAGRANDE STRISAILI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario