Auto fuori strada nel catanzarese, morte due ragazze

ROMA, 24 DIC - Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in seguito ad un incidente avvenuto a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, le due erano a bordo di un'auto con altri 3 giovani quando la vettura è uscita di strada. In tre sono riusciti ad uscire dall'auto e poco dopo il mezzo ha preso fuoco.