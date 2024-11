Auto contro monopattino, grave ragazzo di 18 anni

TRIESTE, 04 NOV - Un ragazzo, di 18 anni, che era alla guida di un monopattino, è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un'autovettura. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Terza Armata a Cervignano del Friuli (Udine). Le forze dell'ordine sono impegnate per ricostruire la dinamica della collisione tra i due veicoli; il giovane, comunque, nell'incidente è caduto dal monopattino in modo rovinoso. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza e un elicottero di soccorso il cui equipaggio ha stabilizzato il giovane per poi trasportarlo, d'urgenza, in codice giallo, all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.