Auto contro corriera con studenti, vettura stava sorpassando

TRIESTE, 09 DIC - Da una prima ricostruzione più dettagliata dell' incidente, sembra che l'auto - una Volkswagen Passat - fosse impegnata nel sorpasso di un mezzo agricolo, un trattore, che non è rimasto coinvolto nella collisione, quando si è scontrata con l'autobus che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Lo scontro è stato frontale e nell'impatto la vettura è stata completamente distrutta. Non si esclude che tra le cause dell' incidente ci fosse anche una scarsa visibilità provocata dal sole accecante perché ancora basso a quell'ora sulla linea dell'orizzonte. A bordo dell'autobus, della linea Atap, viaggiavano una quindicina di ragazzi, studenti, e alcuni pendolari. I rilievi vengono svolti dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Spilimbergo con i militari di Maniago, e dalla Polizia Locale di Maniago. Sul posto ci sono anche i Vigili del fuoco e i mezzi sanitari del Sores.