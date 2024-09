Autista del bus picchiato da minorenni dopo un rimprovero

TRIESTE, 01 SET - L'autista di un autobus di una linea extraurbana è stato picchiato all'autostazione di Udine dopo aver rimproverato alcuni minorenni che fumavano sigarette elettroniche a bordo. Secondo una ricostruzione, già durante la corsa, partita stamani alle 6.30 da Grado (Gorizia), l'autista si era più volte fermato per contestare l'irregolare condotta ai ragazzi. Una volta giunti al capolinea, alcuni minorenni, nella fase di discesa, hanno picchiato il conducente raggiungendolo con almeno due pugni al volto e alcuni calci. Immediato l'intervento di militari dell'Esercito e agenti della Questura che hanno fermato gli autori dell'aggressione, li hanno identificati e riconsegnati alla custodia dei loro genitori, in attesa delle decisioni della Procura per i minorenni di Trieste. L'autista è stato trasportato al pronto soccorso da un'ambulanza: ha riportato ferite, non gravi, a una gamba, al costato e al volto.