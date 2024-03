Aumentano gli aborti in Usa, mai così tanti negli ultimi 10 anni

NEW YORK, 19 MAR - Aumentano gli aborti negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media americani. Nonostante nel 2022 la Corte Suprema abbia revocato la sentenza sul diritto d'aborto 'Roe V Wade' e in diversi stati l'interruzione di gravidanza sia stata messa quasi completamente al bando, nel 2023 ci sono stati oltre un milione di casi. E' il livello più alto nell'ultimo decennio, con un incremento del 10% rispetto al 2020, secondo un rapporto del Guttmacher Institute, un centro di ricerca che si occupa della salute riproduttiva e del sostegno all'aborto. Il trend in crescita è guidato anche dai farmaci abortivi, sempre più alla portata comune. Secondo un altro rapporto del Guttmacher, quasi due terzi degli aborti nel 2023, pari a circa 643 mila, sono stati praticati con la 'pillola' per l'aborto.